Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampta biri kız çocuğu olmak üzere 3 mülteci hayatını kaybederken, biri çocuk 15 mültecinin de yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri kampa girerek yaralıları sahra hastanesine götürdü. Atme mülteci kampında 3 yüzbin civarında mülteci bulunduğu kaydedildi.