Kampta biri kız çocuğu olmak üzere 3 mülteci hayatını kaybederken, biri çocuk 15 mültecinin de yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri kampa girerek yaralıları sahra hastanesine götürdü. Atme mülteci kampında 3 yüzbin civarında mülteci bulunduğu kaydedildi.
Teröristler sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var
06.02.2018 - 12:50 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PYD'li teröristler, Hatay’ın Reyhaniye kasabası yakınlarındaki Atme mülteci kampına 3 top atışı yaptı.
Etiketler : atme,suriye,
541762 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541762.aspx
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