Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kastamonu merkezli 14 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 20 asker gözaltına alındı. Kastamonu KOM ekiplerince, gözaltına alınan askerler Kastamonu’ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kastamonu merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı
06.02.2018 - 13:14 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik Kastamonu merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde 20 asker gözaltına aldı.
Etiketler : Kastamonu,
541765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541765.aspx
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