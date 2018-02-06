Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski emniyet personeline yönelik operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ablalara 3 tutuklama

Ayrıca ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde 7 ilde FETÖ kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu 10 şüpheliden de 3'ü tutuklandı.