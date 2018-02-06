İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski emniyet personeline yönelik operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ablalara 3 tutuklama
Ayrıca ekipler tarafından geçtiğimiz günlerde 7 ilde FETÖ kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu 10 şüpheliden de 3'ü tutuklandı.
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı
06.02.2018 - 13:27 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 polis ve 3 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski emniyet personeline yönelik operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : fetö,haberler,12 kişi tutuklandı,
541768 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541768.aspx
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