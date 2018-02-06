Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yayla Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı. Aramada 55 gram eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 165 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan gözaltına alınan H.Ş. ile E.G. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.