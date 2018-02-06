Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Ocak Çarşamba günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın yapıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden, Reyhanlı ilçesine atılan roketlerden birisi Gültepe Mahallesi, E-5 Karayoluna düştü. 2 kişinin yaralandığı saldırıdan sonra karayoluna düşen roketin patlamadığı anlalışdı. Çevre güvenliği sağlandıkta sonra yol ortasına saplanan roket, "kontrollü patlatma" anonsları eşliğinde imha edildi. Patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı gün öğleden önce Afrin bölgesinden atılan roketin bir eve düşmesi sonucu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetmiş, ağabeyi Bilgey Avlar (21) yaralanmıştı.