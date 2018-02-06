Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus uçağının pilotu Roman Filipov'un cenazesinin kurtarıldığı belirtildi.

Rusya'ya gönderileceği belirtilen cenazenin kurtarılması için Türkiye'nin yardım ettiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının motoru dahil tüm parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediği belirtilmişti.

UÇAKSAVAR FÜZELERİNİN TİPİ BELİRLENECEK

Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipini belirleyebileceği kaydediliyor.

EL BOMBASI İLE KENDİNİ HAVAYA UÇURMUŞTU

İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada da çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.

Rus uçağının pilotu Filip Romanov