Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Balıkesir ili de dahil, İstanbul, İzmir, Manisa, Bilecik, Gaziantep, Tokat illerinde 12 ayrı noktada 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu 6 şüpheli yakalandı. Aranan 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.