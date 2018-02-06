FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Balıkesir ili de dahil, İstanbul, İzmir, Manisa, Bilecik, Gaziantep, Tokat illerinde 12 ayrı noktada 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu 6 şüpheli yakalandı. Aranan 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Balıkesir'de FETÖ operasyonu
06.02.2018 - 16:50 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Etiketler : FETÖ,
541814 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541814.aspx
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