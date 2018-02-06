Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda Encü hakkında Başbakanlık Tezkeresi okundu. Okunan tezkereye göre, Encü'nün kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü.
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
06.02.2018 - 17:20 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü.
Etiketler : Ferhat Encü,hdp,son dakika,
541819 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541819.aspx
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