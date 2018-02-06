Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü.  TBMM Genel Kurulu'nda Encü hakkında Başbakanlık Tezkeresi okundu. Okunan tezkereye göre, Encü'nün kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü.