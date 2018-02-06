Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın Kocaeli Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) İpek Müstecaplıoğlu’na ait Parkim Parfüm Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 20.50 sıralarında henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı. Mesai saatleri dışında olması nedeniyle kimsenin olmadığı fabrikada başlayan yangını önce yan fabrikanın güvenlik görevlileri fark etti.

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı.





Yan fabrikanın görevlileri yangını haber verdi

Alevleri fark eden güvenlik görevlileri ilk önce koşarak yanan fabrikanın güvenlik görevlilerine daha sonra da 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin tüm ilçelerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın alanına gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman büyük patlamaların yaşandığı fabrikada alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.



AFAD ve KBRN ekipleri ölçümler yaptı

Yangın alanına hızla gelen jandarma ekipleri ise yangın yerini 500 metrelik çembere alarak araç ve yaya geçişlerine izin vermedi. Daha sonra ise olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve KBRN ekipleri de sevk edildi. Patlamaların yaşandığı alana gelen ekipler, olası kimyasal sızıntı riskine karşı ölçümler yaptı. Ölçümler sonunda ise bir risk unsuruna rastlanmadı.





3 saatlik mücadele ile yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada yaklaşık 70 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacağı öğrenildi.