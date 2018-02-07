Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy (73), İzmir’de hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Şensoy, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emekli Büyükelçi Şensoy, hayatını kaybetti

1945 doğumlu olan ve birçok önemli görevde bulunan Nabi Şensoy, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.