Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy (73), İzmir’de hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Şensoy, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emekli Büyükelçi Şensoy, hayatını kaybetti
1945 doğumlu olan ve birçok önemli görevde bulunan Nabi Şensoy, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.
Emekli Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy hayatını kaybetti
07.02.2018 - 01:51 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emekli Büyükelçi Nabi Şensoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy (73), İzmir’de hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Şensoy, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emekli Büyükelçi Şensoy, hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Etiketler : emekli washington büyükelçisi,Nabi Şensoy,
541876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541876.aspx
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