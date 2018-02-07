Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Optimar'ın 26 ilde bin 508 kişinin katılımıyla yaptığı anket çalışmasında vatandaşlarının yüzde 80'i kendisini "ABD karşıtı" olarak tanımladı. Sadece yüzde 5,4'ü "ABD karşıtı değilim" dedi.

"Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise katılımcıların yüzde 62,1'i "olumlu", yüzde 22,4'ü "olumsuz", yüzde 15,5'i ise "fikrim yok" cevabını verdi.

Araştırma ve danışmanlık şirketi AGS GLOBAL de farklı sektörlerde 393 iş insanının katılımıyla bir anket çalışması yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı ABD'ye karşı "olumsuz" bakış açısına sahip olurken, yüzde 13'ü "olumlu" bakış açısına sahip. "ABD'ye bakışım ne olumlu ne olumsuz" değerlendirmesi yapanların oranı ise yüzde 21.

A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür ise son yaptıkları araştırmaya göre Türkiye'de ABD karşıtlığının arttığını, Rusya karşıtlığının azaldığını söyledi. Gür, "ABD'nin en son Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda PKK'ya desteğiyle karşıtlık oranı yüzde 85-90'lara çıkmış durumda. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yüzde 82'si Amerika'nın Kürtlerin dostu ve müttefiki olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullandı.