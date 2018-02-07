Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’de işgalci terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO savaşçılarının elde ettiği başarı, PKK içinde çözülmeyi de beraberinde getirdi. Öldürülen PKK’lı sayısı bine ulaşınca teröristlerin yaşadığı panik, kaosu tetikledi. Örgüt işgalindeki Cinderes’te PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin kadrosu arasında çatışma çıktı. Kandil ekibinin ‘savaş’ ısrarına, Afrin kadrosunun cevabı, “Sizin hedefiniz Afrin’i yaktırmak, binden fazla kayıp verdik, çekilelim” şeklinde oldu. Tartışmanın büyümesi sonucu silahlar çekildi ve iki taraf arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; konuyla ilgili bilgi veren Afrinli gazeteci Mesud İbo, PKK’nın iç çatışmasını doğruladı. Cinderes başta olmak üzere birçok noktada Kandil’den gelen teröristler ile Afrinli PKK’lılar arasında yaşanan gerginliğin silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyleyen İbo, şunları söyledi:

KANDİL İHANETLE SUÇLADI

“Afrinliler, sayıları 600’ü aşan Kandil ekibine ‘bölgeden çıkın, daha fazla kan aktıkça karşılıklı intikam duygusu artacak’ dedi. Binlerce Afrinli sivilin bu çatışmalar sebebiyle ortada kalacağını belirttiler. Afrinli grup ayrıca ‘Türkiye ile aramızda kan davası yok, biz sivillerimizin ve beldelerimizin zarar görmesini istemiyoruz’ görüşünü dile getirdi. Kandil’den gönderilen ‘Azad’ kod adlı terörist ile Ebu Cuma Bennavi arasındaki tartışma giderek sertleşti. Kandil grubu, karşı tarafı ‘ihanetle’ suçladı. İki grup arasında silahlı çatışma oldu. Cinderes dışında benzer gerginlikler Şeyh Hadid ve Raco’da da yaşandı.”

PKK’YA ABD’DEN ‘TEMİNAT’

“Kandil ekibi ısrarla, başta ABD olmak üzere birçok ülkeden Türkiye’yi durdurma sözü aldıklarını ve kendilerine büyük çapta militan, cephane ve silah desteği geleceğini söyledi. Örgüt içi isyanı bu vaatlerle bastırma yoluna gidiyorlar. Ancak ihtilaf her geçen gün büyüyor. Bu tartışmalara karışan Afrinli PKK’lılardan bazıları ortadan kayboldu. Aileleri, örgüt yönetimine baskıları artırıyor, Çocuklarının akıbetini soruyorlar. Zaten ilçede PKK karşıtı ailelere mensup 400’den fazla, yaşlı, çocuk ve kadın, örgüt tarafından cezaevlerine doldurulmuş durumda. PKK’ya Suriye istihbaratı da destek veriyor.”

Şantaj yapıyorlar

PKK’nın ÖSO saflarında savaşan ve Afrin’de yaşayan akrabalarını kadın, yaşlı, çocuk demeden alıkoyduğunu kaydeden Mesud İbo, örgüt elebaşlarının zorbalıkla alıkoyduğu ailelere “Sizi şehir savaşında ÖSO’da savaşan akrabalarınıza misilleme olarak canlı kalkan yapacağız” dediğini anlattı. ABD askerlerinin korumasında Haseke’den Münbiç’e, oradan da Esed rejiminin himayesinde Afrin’e gelen konvoyda çok sayıda silah ve bol miktarda cephane de Afrin’e taşındı. Afrinli gazeteci Mesud İbo, sivil kıyafetle gelenlerden 500’ünün doğrudan cepheye gönderildiğini ve aralarında 35-40 kadarının da örgütün ‘Enternasyonel Taburu’ üyesi yabancı teröristler olduğunu kaydetti.