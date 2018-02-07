Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma komutanlığı ekipleri Amasya’dan Erzincan istikametine gitmekte olan Gürcistan plakalı lüks aracı Erbaa ilçe girişinde bulunan jandarma kontrol noktasında durdurdu. 24 Ağustos 2017’de ülkeden çıkmış olması gerektiği halde çıkmadığı tespit edilen aracın Gürcistan uyruklu H.M. adlı bir kadına ait olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ajanda içerisinde FETÖ/PDY ile ilgili olduğu değerlendirilen notlar ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Amasya Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere lüks araca el konulurken 80 bin TL ceza kesildi.