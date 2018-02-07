Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, vize serbestisi ile ilgili, "Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İtalya Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek veren bir ülkedir. AB süreci ile ilgili son birkaç günde önemli bazı gelişmeler yaşandı. (Vize serbestisi) Beklentimiz karşılanan 72 kriter çerçevesinde vize serbestisinin en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır."

"ZEYTİN DALI HAREKÂTI"

"Operasyon planlandığı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar çok önemli noktalar kritik bölgeler teröristlerden temizlenmiştir. Operasyonda bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin'deki terör unsurları tamamen temizlenecek. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Teröristlerin yeni arayışlara girdiğini görüyoruz.

ABD umarız YPG'ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır. Zaman zaman çeşitli ülkelerden 'PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemektedir."

"SOÇİ'DEKİ SURİYE TOPLANTISI"

"Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konferansı gerçekleştirildi. Soçi zirvesinde bir takım aksaklıklar oldu hatalar yapıldı. Rejim İdlib'de çatışmasızlık kararını ihlal ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun PYD YPG'nin terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama hala CHP içerisinde PYD YPG'ye terör örgütü diyemeyen onlara destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil.''