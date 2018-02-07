Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18.29: Suriye'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendiği, saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldığı bildirildi. İHA'nın geçtiği habere göre yaralanan 10 askerimizin 2'sinin durumu ağır..

16.10 : Pazar günü teröristlerden alınan Şeyh Horoz dağının etrafındaki Favkani, Vastani ve Tahtani köyleri de ele geçirildi.

15.30 : Bülbül merkezinin güneyindeki Haviz tepesi teröristlerden alındı. Böylece kuzey cephesinde ilk kez Bülbül'den güneydeki bir bölge kontrol edilmiş oldu.

15.20 : İhlas Haber Ajansı: Afrin kırsalındaki çatışmalarad yaralanan sekiz Özgür Suriye Ordusu mensubu ile iki Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

14.10 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevat Zarifi bir araya geldi.

14.00 : Kilis'in güneybatısında yer alan Darmık Dağı'nın güney yamacındaki terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve tanklar tarafından vuruluyor. Şiddetli patlama sesleri, Kilis'ten duyuluyor.

13.10 : Gece yarısından bu yana Raco'ya topçu atışlarının sürdüğü bilgisi geldi.

12.40 : Anadolu Ajansı: Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak Zeytin Dalı Harekâtı'nı karalamaya çalıştı. Terör yandaşları, kendi sosyal medya hesaplarından 'Türkiye DEAŞ'e destek veriyor' yalanıyla bir fotoğraf paylaştı.

Türkmen muhalif bir grubun DEAŞ teröristi gibi gösterilmeye çalışıldığı karede, Türk bayrağının altına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli montajlandı. Fotoğrafın gerçek hikayesi şöyle: 2 Ekim 2015'te Türkiye'den bir sivil toplum örgütü, Bayırbucak Türkmenlerinin kurduğu Sultan Albdülhamid Han Tugayı'na yardım yaptı ve söz konusu kare o gün çekildi.

10.40 : Anadolu Ajansı, teröristlerin bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısının tank atışıyla engellediğini bildiriyor. Bomba yüklü aracın imha edilmesi, AA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Termal kameralarla takip edilen kamyonetin yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi ve tank atışıyla vuruldu.

10.00: Açıklama yayımlayan TSK, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur" ifadesini kullandı.

07.30 : Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından beri şiddetli çatışmaların yaşandığı Cinderes'te sokağa çıkan terör yandaşları, ellerinde Öcalan posterleriyle gösteri yaptı. PKK'lılar ayrıca operasyonda öldürülen bir kadın teröristin fotoğrafını taşıdı. Gece saatlerinde ise Türk savaş uçakları bölgeyi bombardımana tuttu.

07.20 : YPG'li teröristler, Şeyh Horuz Dağı çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine içerisinde klor gazı olan havanlarla saldırdı. Kimyasal saldırıda yaralanan 20 ÖSO üyesinden yedisinin durumu ağır.

07.10 : Uluslararası haber ajansı Reuters, cephe hattından dünyaya fotoğraflar servis etti.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın on dokuzuncu gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.