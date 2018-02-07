Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Botaş Terminali'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"SALDIRILARI BERTARAF EDECEĞİZ"

Ben diyorum ki bunlar ne derse desin, özellikle son 5 yılda yaşadığımız bu süreçler Türkiye'nin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu ortaya koydu. İşte dün bu milleti FETÖ Terör Örgütü'nün hain girişimi ile durduramayanlar, terör koridorları ile korkutmaya çalışıyorlar. Bu saldırıları bundan sonraki saldırıları da bertaraf edeceğiz...

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Camide ibadet esnasında bizim vatandaşlarımız öldürülürken, gelen füzelerle sivil vatandaşlarımız öldürülüyor, şehit ediliyorsa kimse kusura bakmasın. Hangi iel gidersek gidelim Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki "Cumhurbaşkanım beni Afrin'e götür"

Türkiye'nin içinde bulunduğu seçenek çok açık ve net. Türkiye meşru müdafaa hakkını, vatandaşımızın huzur ve selameti için...

"İSTİHBARAT İSTEYEN REYHANLI'YA GELSİN"

Türkiye tüm terör örgütleriyle savaşıyor. Oynanmak istenen bu oyunu bozana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 17 yaşında uykusunda teröristlerin attığı roket ile şehit olan Fatma'nın acısını paylaşıyor musunuz? Safımızı bilelim!

PYD'ye terör örgütü için istihbarat lazım diyen siyasetçiler var. İstihbarat arıyorsanız Reyhanlı'ya gelin. Bugün YPG'yi kimler terör örgütü olarak görmüyorsa o terör örgütüyle aynı saftadır. Hangi ideoloji nereyi kuşatıp, ele geçirmiş?