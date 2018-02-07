Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lice ilçesi Yalaza köyü mülki sınırları içerisinde düzenlenen terör operasyonu sırasında silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan güvenlik korucusu Ömer Tumaç için uğurlama töreni düzenlendi. 7. Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin naaşı, özgeçmişinin okunup, dua edilmesiyle sona eren törenin ardından Lice’ye uğurlandı.