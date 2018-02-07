Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri okulların çevresinde, yakınlarında bulunan kafe, internet kafe, oyun salonları, ganyan ve iddia bayileri, tekel büfeleri ve metruk binaları kontrol etti. Okul çevresinde gezen başıboş şahıslara kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamaya göre yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz olarak güvenli okul projesi kapsamında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik Asayiş KOM Narkotik Çocuk ve Trafik Şube Müdürlüğümüz personellerinin katılımı ile il merkezimiz ve ilçelerimizde bulunan tüm okulların çevresinde, yakınlarında bulunan kafe, internet kafe, oyun salonları ganyan ve iddia bayileri, tekel büfeleri ve metruk binalarda sürekli uygulamalar yapılmakta, gençlerimizin ve öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve güvenli bir eğitim ve öğretim sürdürebilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca okul servislerimizin standartlara uygun bir şekilde öğrencilerimizi taşıması, güvenli bir şekilde okul ve evlerine ulaşmaları için tüm kontroller Trafik Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.