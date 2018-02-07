Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Horoz Bölgesi'nde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine PYD/PKK terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 2'si ağır 10 asker yaralandı. Yaralanan askerler helikopterler ile Kilis Jandarma Komutanlığına oradan da ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.