Amasya'da Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Merzifon, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 asker gözaltına alındı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Samsun'da 3 asker FETÖ'den tutuklandı
07.02.2018 - 19:12 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 askerden 3'ü tutuklandı.
Etiketler : Samsun,fetö,
542045 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542045.aspx
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