Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canikli, Özgür Suriye Ordusu ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine açıklama yaptı. Canikli, Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye halkının temsilcisi olduğunu belirterek, bütün Özgür Suriye Ordusu mensuplarının nasıl belirlendiğini, nasıl Suriye halkını temsil ettiği noktasındaki bütün ayrıntılara, bilgilere sahip olduklarını ifade etti. Canikli, "Özgür Suriye Ordusu, Suriye halkının, Türkiye’deki mülteciler de dahil olmak üzere onların temsilcisidir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ile Suriye halkının bu bölgeye yönelik politikalarda hedefleri ve menfaatleri örtüşüyor. Biz Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünü ciddi bir tehlike ve tehdit olarak görüyoruz ve bu terör örgütünü temizlemek için uluslararası hukukun bize verdiği yetkileri, hakkı kullanarak mücadele ediyoruz ve bir operasyon yapıyoruz şu an da, daha önce de yaptık. Aynı şekilde Özgür Suriye Ordusu da kendilerini kendi topraklarından çıkaran işgalcilere karşı mücadele ediyor. Bunlar aynı kesim, aynı terör örgütü. Bunları topraklarından edenler ile Türkiye’ye büyük tehdit oluşturan, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine karşı ciddi bir tehdit oluşturan örgüt aynı örgüt" ifadelerini kullandı.

Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletinin aynı hedefte birleştiğine dikkat çeken Canikli, "Özgür Suriye Ordusu, tamamen legal, kendi halklarının hakkını koruyan ve kendilerini topraklarından süren terör örgütünün işgalini ortadan kaldırmak için hareket eden bir örgüttür, bir organizasyondur. O, bir ordudur" dedi.

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Canikli şöyle konuştu:

"’YPG’ diye bir şey yok aslında, yani o şekilde sunulmaya çalışılan aslında bir yapı var, o yapı PKK’nın kendisi. YPG, PYD, PKK’nın kendisi, aynen öyle. Yani bütün sözde yöneticileri ortak, bütün teröristler ortak, aynı terörist havuzunu kullanıyorlar. Hep söylüyoruz, bugün de söyledik; ben, bütün herkes söylüyor: Terör örgütüdür. Ayrıca, onun yani formel yöntemlerle terör örgütü ilan edilmesi süreci gibi bir formaliteye ihtiyaç yok. Çünkü YPG, PYD her şeyiyle organik olarak PKK’nın bir parçasıdır, bir şubesidir, yani Suriye şubesidir. O nedenle, dolayısıyla ismine ne derseniz deyin, ismini nasıl çevirirseniz çevirin, nasıl pazarlamaya çalışırsanız çalışın; alttan da baksanız, üstten de baksanız, yandan da baksanız YPG bir terör örgütüdür, PKK’nın kendisidir. Dolayısıyla, yani onu terör örgütü tanımıyorsunuz gibi söylemlerin bu anlamda, çok fazla bir, herhangi bir geçerliliği yok."

Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivilleri öldürüyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığının altını çizerek, "Bu da onlardan bir tanesi, söyledikleriniz de onlardan bir tanesi, kesinlikle. Yani, ha, yanlış yapılmaz mı? Yanlış yapılabilir, olabilir. İnsanlar özellikle bu tür dönemlerde hata yaparlar ama önemli olan şu: Hata yapıldığı zaman üzerine gidilmesi ve onunla ilgili hata yapanın da gerekli kurallar çerçevesinde cezalandırılması. Bunlardan kesinlikle taviz verilmiyor, bakın, kesinlikle taviz verilmiyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu operasyon sırasında uluslararası hukuku ve genel değerleri, insani değerleri ihlal eden ispat edilmiş bir tane örnek uygulama yoktur. Onun dışındakilerin tamamı, maalesef, terör örgütünün dezenformasyon çabalarının birer yansımasıdır, bundan ibarettir. Zaten, o söylediğiniz örneklerle ilgili de aslında açıklamalar yapıldı. Onların da daha önce başka dönemlerde, başka tarihlerde yaşanmış hadiseler olduğu ortaya konuldu, evet, konuldu" şeklinde konuştu.