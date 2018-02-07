Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda 2 askerimiz tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit oldu. Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu belirlendi. Şehit Akpınar’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki baba evine ateş düştü.
Şehit Akpınar’ın eşi Nafize Nur Akpınar’ın komiser yardımcısı olduğu ve çiftin 3 aylık evli olduğu öğrenildi.
Karabük’e şehit ateşi düştü
07.02.2018 - 22:50 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik Afrin bölgesinde düzenlediği operasyonunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar’ın yapılan havan topu saldırısında şehit olduğu öğrenildi. Akpınar’ın Karabük’teki evine ateş düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda 2 askerimiz tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit oldu. Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu belirlendi. Şehit Akpınar’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki baba evine ateş düştü.
Etiketler : Karabük,
542088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542088.aspx
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