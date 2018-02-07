Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda 2 askerimiz tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit oldu. Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu belirlendi. Şehit Akpınar’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Şehit Akpınar’ın eşi Nafize Nur Akpınar’ın komiser yardımcısı olduğu ve çiftin 3 aylık evli olduğu öğrenildi.