Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ademay Erbay öncülüğünde bir grup vatandaş, harekata katılan askerlere Bursa'nın meşhur kestane şekeri ile Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim göndermek üzere bir araya geldi.

Vatandaşlar temin ettikleri 10 bin adede yakın kestane şekeri ile 200 adet Türk bayrağı ve 30 adet Kuran-ı Kerim'i bir kamyonete yükledi.

Hatay'a gitmek için yola çıkmaya hazırlanan Ademay Erbay, Yunus Şenol, Yücel Alemdar, Salih Doğan, Mustafa Doğançay ve Mustafa Ertağ'ı uğurlamak için bir grup vatandaş, Emir Sultan Camisi meydanında toplandı.

Erbay, grup adına burada yaptığı konuşmada, Türk ordusunun Afrin'de harekata başladığından bu yana Bursa halkı olarak yüreklerinin, ruhlarının oradaki askerlerle birlikte olduğunu söyledi.

Millet olarak her zaman olduğu gibi ordunun, devletin ve başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bulunduklarını ifade eden Erbay, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden farklı zamanlarda farklı hediyeler gönderildi. Konya ayrı bir hediye gönderdi askerlerimize, Kahramanmaraş, Kayseri ayrı hediye gönderdi. Biz de Bursa halkı olarak 10 bine yakın Bursa'nın meşhur kestane şekerini, 30 adet Kur'an-ı Kerim ile 200 adet Türk bayrağını bu gece yola çıkarak sınır boylarındaki askerlerimize, komutanlarımıza ve oradaki halkımıza teslim edeceğiz."

Erbay ve beraberindekiler, daha sonra dualarla Hatay'a uğurlandı.

Bu sırada bazı vatandaşlar üzerinde Türk bayrağı ile zeytin dalı fotoğrafı bulunan ve "Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim" yazılı döviz açtı.