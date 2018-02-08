2014-2017 yıllarında yurt dışına çıkan kişilerin tespit edilerek ‘’ivedi’’ olarak bildirilmesi istendi. Bakanlık, bilgileri emniyete verecek ve geniş çaplı bir araştırmanın yapılması sağlanacak.
Gri pasaportlara inceleme
08.02.2018 - 02:23 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gri pasaport ile federasyonlar üzerinden yıllardır yurt dışına kaçma olayları yaşandığı gerekçesiyle Spor Genel Müdürlüğü aracılığı ile bütün federasyonlara yazı gönderdi.
Etiketler : gri pasaport,
542115 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542115.aspx
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