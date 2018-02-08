Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk sağlığının korunması için çalışmalar yürüten meslek örgütleri, tütün ve tütün kontrolü çalışmaları kapsamında önemli adımların atıldığı Türkiye’de ileri bir adım atılmasından yana. Meslek örgütleri, kapalı alanların yanı sıra park, bahçe ve okul çevresi gibi toplu hayat alanlarında da yasakların getirilmesinin ardından birkaç defa gündeme gelen ve ilgili düzenlemeleri de hazırlanan “düz paket” uygulamasının sağlık stratejisi içinde yer alması ve hazırlanacak kanunla uygulamaya geçilmesi çağrısında bulundu. Meslek örgütleri, yasalar uyarınca sigara paketleri üzerinde, sağlık uyarılarına ek olarak markanın adı ve ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılması ile markaya ait logo, renk, resim, promosyon bilgilerinin kullanılmasının yasaklanması olarak tanımlanan “düz paket”e ilişkin düzenlemenin 2018-2023 Eylem Planı’nda yer alması ve uygulamaya konması gerektiğini ifade etti. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Avustralya’da düz paket uygulamasının sigara tüketimini azalttığı ispat edilmiştir. Uygulama, 18 Mart’a Yeni Zelanda’da ve 30 Mayıs’ta Macaristan’da başlıyor. Düz paket hâlen Avustralya, Fransa, Birleşik Krallık’ta yürürlüktedir” hatırlatması yaptı. Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir “Düz paketler kirli sarı renkte ve bütün markalarda aynı renkte olacak, paket üzerinde tütün ürününün adından başka endüstriye ait bir ifade olmayacaktır. Paketin bir yüzünde yazılı uyarı mesajı diğer yüzünde de resimli uyarı basılmış olacaktır. Bu şekilde tütün ürünleri paketlerinin çeşitli renk ve desenlerle çekici hale getirilmesinin önüne geçilmiş olmaktadır” dedi.