Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da emniyet birimleri, aralarında polis memurlarının da bulunduğu bir grubun anlaştıkları otopark işletmelerinden haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açtı. Görevlendirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Dün sabah saatlerinde yapılan baskında aralarında 8 polisin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Otopark görevlilerinin adreslerinde yapılan aramada, çektirdikleri otomobiller ve aldıkları ücretlerle ilgili notlar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan görevlilerin, otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştığı ileri sürüldü. Görevlilerin otoparka park etmedikleri gerekçesiyle araçları çektiği ve bunun karşılığında para aldıkları iddia edildi. Ayrıca araç sahiplerinin çekicinin yanına gelmesine rağmen, araçların otoparka çekildikleri ifade edildi. Öte yandan aynı yöntemin trafiği engellemediği hâlde gece geç saatlerde ara sokaklarda bulunan araçlara da uygulandığı ortaya çıktı. Zanlıların, daha çok menfaat sağlamak için mümkün olduğu kadar fazla araç çektikleri belirtildi.