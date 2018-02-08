Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dikmetaş ve Sarıkaya köyüne hakim olan Sarıkaya tepesi, terör örgütü tarafından Kilis’e yönelik roketli saldırı yapıldığı bir yerdi. Tepeyi ele geçirdikten sonra çevrede güvenlik tedbirlerini artıran ve burada bulunan tünellerde inceleme yapan güvenlik güçlerimiz dudak uçuklatan görüntülerle karşılaştı. Tıpkı Burseya Dağında olduğu gibi burada da birbirine bağlantılı çok sayıda tünel bulundu. Hatta buradaki tünellerden bazıları, 6,5 km uzaklıktaki Burseya Dağı’na kadar uzanıyordu. Çok sayıda teröristin içerde barındığı, buradan Mehmetçik ve ÖSO’nun ilerleyişini engellemek üzere çatıştığı belirlendi. Tünellerin içerisinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, erzak ve giyecek bulundu. 10 metre aralıklarla atış mazgallarının bulunduğu tünellerin bazı bölümlerini güvenlik nedeniyle henüz girilmedi.

Bu arada teröristler ise Dikmetaş ve Sarıkaya köyüne komşu Keffercenne ve Katma köyünden güvenlik güçlerimize ateş açıyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve çevre köylerdeki sivil halk ise kaçmaya başladı. Çoluk çocuk kadın doluşlukları araçlarla köyden uzaklaşan siviller, yıllarca yaşadıkları köylerinde terör örgütüne canlı kalkan olmamak üzere kaçtıklarını söyledi.