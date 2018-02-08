Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurambar Vergi Dairesindeki korkutan patlamada özel güvenlik görevlisinin bir gün önce bırakılan bombalı çantayı atladığını belirtti.

Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı’nda konuşan Soylu, Ankara Çukurambar Vergi Dairesindeki patlamayla ile ilgili olarak kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatacağını söyledi. İçişleri Bakanı, şunları kaydetti:

Özel güvenlikçilerle güvenlik güçleri etle tırnak gibi olmalı. Onun için anlatacağım. Ankara Çukurambar’da bir patlama oldu geçen akşam. İlk önce olay, bir kaza patlaması olarak geldi bize. İtfaiye gitti, etrafta herhangi bir şey göremedi. Ama sonra yaptığımız tetkiklerde hafif bir barut kokusu alındı. ‘Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi?’ diye arkadaşlarımız tetkik etti. Hemen vergi dairesinin kamera sistemini inceledik. Kamerada bir şahıs görünüyor. Bir çantayı oraya bırakıp gidiyor. İlerisini, gerisini izlediler ve çantanın patlama anını gördüler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Olay saat 20.00 gibi gerçekleşti. Sabah saat 04.00’te Osmaniye girişinde adamı yakaladılar ve etkisiz hâle getirdiler. Daha sonra olaya ilişkin 19 kişiyi gözaltına aldılar. Burada güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu çalışmayı da tebrik ediyorum. Esas kritik nokta şu; bir çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor. Çanta patlamıyor, çantayı tekrar alıyor ve oradan götürüyor. Şimdi bizim özel güvenlik görevlisi arkadaşımızın ne yapması lazım? Bunu kameradan takip etmesi lazım. Yaptığınız iş çok mühim bizim için vazgeçilmez.”