Şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve bu milletin gönlünde yaşayacağını belirten Albayrak “Hatay’a her düşen top, mermi Türkiye’yi daha da kenetliyor. Bu ülkeyi Allah’ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları” dedi. Albayrak ayrıca şehit Rifat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Şehit ailelerinin acılarını paylaştı
08.02.2018 - 05:03 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 05:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde roketli saldırılarda şehit olan Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rifat Sinirli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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