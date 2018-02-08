Şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve bu milletin gönlünde yaşayacağını belirten Albayrak “Hatay’a her düşen top, mermi Türkiye’yi daha da kenetliyor. Bu ülkeyi Allah’ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları” dedi. Albayrak ayrıca şehit Rifat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.