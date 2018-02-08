Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve bu milletin gönlünde yaşayacağını belirten Albayrak “Hatay’a her düşen top, mermi Türkiye’yi daha da kenetliyor. Bu ülkeyi Allah’ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları” dedi. Albayrak ayrıca şehit Rifat Sinirli’nin eşi Ayşe Sinirli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.