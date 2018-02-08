Yazıcı, seçim ittifakı konusunda "tek mühür-çift mühür" tartışmalarına ilişkin de "Seçmeni, çok karmaşık prosedürlerle muhatap etmemek gerekir. Sanırım, bu çerçevede tek mühür daha doğru gibi bir formülasyon ortaya çıkıyor" dedi. Çalışmalarda seçim barajı konusunun tartışılmadığını vurgulayan Yazıcı "Temsilde adalet, yönetimde istikrar bakımından yüzde 10 barajının korunacağı konusunda hemen hemen tartışma yok gibi" ifadelerini kullandı
Hayati Yazıcı: Tek mühür daha doğru formülasyon
08.02.2018 - 05:28 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti-MHP Millî Mutabakat Komisyonu toplantısında ilkelerin belirlendiğine değinerek, ittifakın isminin ya "Cumhur İttifakı" ya da "Millî Mutabakat İttifakı" olacağını açıkladı.
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542148 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542148.aspx
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