Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazıcı, seçim ittifakı konusunda "tek mühür-çift mühür" tartışmalarına ilişkin de "Seçmeni, çok karmaşık prosedürlerle muhatap etmemek gerekir. Sanırım, bu çerçevede tek mühür daha doğru gibi bir formülasyon ortaya çıkıyor" dedi. Çalışmalarda seçim barajı konusunun tartışılmadığını vurgulayan Yazıcı "Temsilde adalet, yönetimde istikrar bakımından yüzde 10 barajının korunacağı konusunda hemen hemen tartışma yok gibi" ifadelerini kullandı