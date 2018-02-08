Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, daha sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konular ile Suriye konusunun ele alındığı belirtildi. Çavuşoğlu’nun ziyarette İran tarafına Zeytin Dalı Harekâtı’nın haklılığını anlattığı kaydedildi. İran, Türkiye'nin Afrin harekâtına karşı çıkıyor ve Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yapıyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, TSK'nın Afrin harekâtına ilişkin, "Bir ülke izinsiz bir başka ülkenin topraklarına girerse, biz prensip olarak bunu kabul etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.