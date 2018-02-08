Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Özdemir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özdemir hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Farklı illerde bulunan 10’a yakın tanık veya gizli tanığın Kemalettin Özdemir aleyhinde ifade verdiği ortaya çıktı. Tanıklar ifadesinde, katıldıkları toplantılarda Özdemir’in kendilerine vaaz verdiğini beyan etti. Tanık ve gizli tanıklar Özdemir’i fotoğraflarla da teşhis etti. Söz konusu beyanlar, Ankara Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılık, söz konusu sohbet toplantılarının ne zaman ve nerede yapıldığının savcılıkça araştıracak. Bu kapsamda savcılığın, tanık ve gizli tanıkların daha detaylı ifadesinin alınması için bulundukları illere müzekkere yazdığı da öğrenildi. Özdemir ise ifadesinde, örgüt mensuplarının verdiği ifadelerle kendisini şüpheli durumuna düşürmeye çalıştığını söylediği belirtildi.