Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, özetle şunları söyledi:

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemektedir. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu anlamaları, 1984-2002, bu kadar zaman dilimi içinde gecikerek gerçekleşmiştir. Biz bugün PYD-YPG konusunda ayrı uyarıyı yapıyoruz. PKK konusunda yaşadıkları bocalamayı ve gecikmeyi, PYD-YPG konusunda yaşamamaları için gerekli uyarıları yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz.



ÖSO’NUN MEŞRUİYET PROBLEMİ YOK

Özgür Suriye Ordusu, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Onların herhangi bir meşruiyet sorunu söz konusu değildir. Özellikle harekâtın devam ettiği şu dönemde tekrar buradan bütün çevrelere, siyasi partilere çağrımız; bu millî birlik ve beraberlik duygusu içerisinde askerimizin, güvenlik güçlerimizin yanlarında olduğunu net bir şekilde ortaya koymalarıdır. Onları 'terörist, teröristlerle ilgili, terör örgütleriyle bağlantılı' gibi göstermeye dönük hareketler ya da açıklamalar, yaklaşımlar, aslında bizatihi Türkiye Cumhuriyeti'nin hayata geçirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’na gölge düşürme niyetini izhar etmektedir.



ÜÇLÜ ZİRVE YAPILABİLİR

(AB ile vize serbestisi) Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır. Suriye'de Esad rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil, şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz ama bu güveni sağlayacak olan da aynı zamanda Amerikan yönetiminin sahada atacağı somut adımlardır (Türkiye, İran ve Rusya) Yakın zamanda böyle bir üçlü zirve yapılabilir. Tekrar hem Astana hem Soçi hem Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek açısından.



SÖZ KABİNEDE

(TTB'deki 'Türk' ifadesinin kaldırılması) Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK'nın Türkiye'deki genel kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek, başka birtakım kaygılarla, ideolojik olabilir, başka şeyler olabilir, açıklamalar yapması, tutumlar sergilemesi elbette kamuoyunda tepkiye yol açar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu tepkiyi dikkate alarak bir çağrıda bulundu. Bundan sonrası Bakanlar Kurulunun uhdesindedir, süreç orada işleyecektir.