Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulunan Erhan İ., daha önce bağlı olduğu imamı ve aynı hücrede bulunduğu örgüt elemanlarını teşhis etti. Erhan İ.’nin ifadesinde, Pakistan’da İslamabad Silahlı Kuvvetler Ataşeliğinde görev yapan havacı pilot Kurmay Yarbay M.İ.’nin kendisiyle bir dönem aynı hücrede olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, anında Genelkurmay Başkanlığı ile irtibata geçti. Genelkurmay Başkanlığı M.İ.’yi hakkında yürütülen bir soruşturma olduğundan bahsetmeden, göreve çağırır gibi acilen Türkiye’ye çağırdı. Geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye’ye gelen M.İ., ilk olarak Genelkurmay’da bağlı bulunduğu bölüme getirildi. Genelkurmay Başkanlığı bu sırada Başsavcılıkla irtibat kurdu. Daha sonra Başsavcılığın koordinesinde M.İ., polis ekipleri tarafından Genelkurmay’da gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde (TEM) gözaltında bulunan M.İ.’nin ifade verme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Örgütle bağlantısının ortaokulda başladığı belirlenen M.İ.’nin, kendisinden sorumlu mahrem abisinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurt dışına çıktığı tespit edildi. M.İ.’nin, 2015’ten beri Pakistan’da görev yaptığı kaydedilirken, eşinin ve çocuğunun hâlâ orada olduğu aktarıldı. Başsavcılık, M.İ.’nin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarınının da araştırılmaya devam edildiğini ifade etti.