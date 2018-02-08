Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, tarihinde şanlı zaferlerle dolu olduğu kadar, kriz zamanlarında, zorda kalan insanlara sığınak olmasıyla da dünyaya örnek bir ülke…

Geçmişte Yahudi’sinden Peşmerge’sine din ve ırk farkı gözetmeksizin herkese kucak açan bu millet, bugünlerde üç buçuk milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Bu, işin bir tarafı...

Bir de, uğradığı zulümle sembolleşen ya da bireysel çabasıyla ülkesindeki dramı dünyaya duyurmayı başaran bazı “özel” isimler de Türkiye’de ağırlandı.

Şimdi gelin yakın tarihteki birkaç somut örneği hatırlayalım.

FİLİSTİN'İN CESUR KIZI AHED TAMIMİ

Batı Şeria’da gün geçmiyor ki, İsrail kara yüzünü bir defa daha göstermesin. Askerler ansızın köylere baskınlar düzenleyip suçsuz sivillere zulüm uyguluyor. Babası zaten hapiste olan 11 yaşındaki Ahed Tamimi, kendisinden bir yaş büyük abisinin de götürülmesine sessiz kalmadı. İsrail askerine korkusuzca hesap soran ve yumruğunu kaldıran kız, cesaretiyle dünyayı kendine hayran bıraktı.

Bu davranışıyla 2012 yılında Hanzala Cesaret Ödülü’ne layık görüldü. Bütün mazlumlar gibi onun da yolu Türkiye’den geçti. Katıldığı bir televizyon programında yaşadığı olayı anlatan küçük kız “Onlara yumruğumu kaldırdığımda bana güldüler. Bense onlara topraklarımızdan gideceksiniz, o zaman da biz güleceğiz demiştim” sözleriyle umudunu dile getiriyordu.

MÜZİK DEHASI TAMBİ ASAAD

Suriye iç savaşından kaçarak 2012 yılında Türkiye’ye sığınan 16 yaşındaki Tambi Asaad’ın öyküsü filmleri aratmıyor. Ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşen Tambi, tesadüfen tanıştığı piyano ile mükemmel bir uyum yakaladı ve çok kısa bir sürede uluslararası başarılar elde etti. Ancak ilerleyen süreçte önüne pasaport problemi çıktı. Suriye pasaportuyla uluslararası yarışmalara katılamadı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanan bir kararla Türk vatandaşlığına kabul edildi. Üstelik bu müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisini arayarak verdi. Tambi Asaad Türk vatandaşlığına kabul edilmesinin ardından ‘Cimuk’ soyadını aldı ve katıldığı ilk yurt dışındaki yarışmadan Türkiye’ye birincilik getirdi.

DOWN SENDROMLU MUHAMMED

ABD’nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde, Down sendromlu Muhammed et-Tavil de gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Filistinli Muhammed, Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi. Ailesiyle birlikte bir süre Türkiye’de misafir edilecek olan Muhammed’e sosyal ve psikolojik destek sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Muhammed ve ailesini Külliye’de ağırladı.

ACILI BABA BAŞİL EL-SAVVA

Sene 2012... Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze’de Filistinlilerin tedavi gördüğü Şifa Hastanesini ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda kızını kaybeden bir babanın feryatlarına şahit oldu. Herkesin yüreğini yakan olayın ardından Türk’ün yardım eli uzandı. Kızını kaybeden Şavva’nın yaralı eşi Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı.

BULGAR ZULMÜNÜN SİMGESİ AYSEL ÖZGÜR

1980’li yıllarda Bulgar rejiminin Türklere yaptığı zulmün simgesiydi. Üzerlerinde kurulan baskıdan kurtulmak için Türkiye’ye kaçmak isteyen Özgür ailesi, bu emellerine ulaştı ancak kızlarını rehin bırakmak zorunda kaldı. Camilerde ibadete izin verilmediği, sünnetin yasaklandığı, Bulgar isimlerinin zorunlu tutulduğu, Türkiye ile her türlü iletişimin kesildiği bir dönemde, 12 yaşındaki Aysel ailesinden koparıldı. Türk halkı dramı TRT ekranlarında yayınlanan “Yeniden Doğmak” adlı diziden öğrendi ve gazetemiz muhabirlerinin de içinde olduğu bir ekip, özel bir operasyonla Aysel’i Bulgaristan’dan kaçırıp dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın huzuruna çıkardı. Aysel, Özal çiftinin Naim Süleymanoğlu’ndan sonra ikinci manevi çocukları oldu.

İSRAİL ASKERİNE BOYUN EĞMEYEN CUNEYDİ

Filistin’de yıllardır süregelen işgal, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Filistin halkı sokaklara döküldü. Yapılan gösterilerde yüzlerce Filistinli gözaltına alındı. Annesi kanser hastası, babası ise yatalak olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi bunlardan sadece bir tanesi. Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından açılan ateşten kaçarken, gaz bombalarının arasında kalan Fevzi yakalanarak öldüresiye dövüldü. Gözleri bağlanarak gözaltına alınan genç, başı dik, zilleti kabullenmeyen görüntüsüyle Kudüs direnişinin sembolü hâline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye’ye gelen Cüneydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir etti.

HALEPLİ ÇOCUKLARIN UMUDU KÜÇÜK BANA

Suriye’de savaşın patlak vermesiyle Halep rejim güçlerince kuşatıldı. Kentte yaşayan sivil halk, katliamdan kurtulmak için topraklarını terk etmeye başladı. Halepli çocukların dramını Twitter üzerinden tüm dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed ve ailesi de 2016’nın Aralık ayında Türkiye’ye sığındı. Ülkesinde savaş mağduru çocukların umut olarak görmeye başladığı Bana, Erdoğan tarafından 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda konuk edildi. 5 ay sonra da aile Türk vatandaşlığına kabul edildi ve kimliklerini yine Erdoğan’ın elinden aldı.