Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e doğru ilerlerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini geçti.

SIRA MÜNBİÇ'E DE GELECEK

Operasyona ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu ve Irak sınırına kadar bölgenin terörden temizleneceğini söylemişti.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Amerikalı üst düzey komutanlar Münbiç'te YPG'li teröristlerin yardımına koştu.

Fransız haber ajansı AFP tarafından servis edilen görüntülerde; Amerikalı komutanın YGP'li teröristlerle oldukça samimi olduğu görülüyor.



