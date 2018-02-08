Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 20. gününe girdi. Havadan ve karada devam eden operasyonlarla örgüt iyice köşeye sıkıştırıldı.

Mehmetçik'in Afrin'in merkezine doğru emin adımlarla ilerlemesi nedeniyle panik halinde olan YPG'li teröristler, sivillerin vurulduğu yalanlarını ortaya atarak kirli bir kampanya başlattı.

SOSYAL MEDYA YALANI

Özellikle sosyal medyada köpürtülen bu yalanlara Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Canikli, teröristlerin etek giyerek çatışmalara katıldığını ölenlerin terörist olduğunu söyledi.

"ALGI İÇİN YAPILAN HABERLER"

Canikli, şunları söyledi: "Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik, sivil ölümlerle ilgili olarak gündeme getirilen bütün iddiaların tamamının yalan ve manipüle edilmiş, belli bir algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu ifade etmem gerekiyor.

Gerçekten masum insanların en ufak bir zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbir alınıyor, harekât planları da buna göre dizayn edildi, buna göre gerçekleştiriliyor; buna göre planlandı, buna göre gerçekleştiriliyor.

"ETEK GİYEN TERÖRİSTLER VAR"

Sivil kaybı şu olabilir: Etek giyen teröristler var. Bu doğru, gerçekten bu gerçek, burada da aynısını yapıyorlar yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle.

"ONLAR SİVİL DEĞİL"

Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir; karıştırmamak lazım, onlar sivil değil, onlar terörist. Ama, özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu."