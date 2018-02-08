Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan 20. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan son açıklamada 1028 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

"1028 OLDU"

TSK'dan yapılan açıklamada; "“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." denildi.