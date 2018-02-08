Sığınaklarda ise el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bitlis merkeze bağlı Onak Ormanları bölgesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlar kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak, baraka ve 9 avcı boyu çukuru tespit edildi. Sığınaklarda 1 el yapımı patlayıcı, 350 metrelik kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.
Bitlis'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi
08.02.2018 - 10:02 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 3 sığınak ile baraka tespit edildi.
Etiketler : bitlis,eyp,patlayıcı,haberler,
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