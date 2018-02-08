Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye"  yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul  Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı  davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mutlu'nun  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin  Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte  bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar  hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu  7 sanık ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu tutuksuz 7 sanık ve avukatları  katıldı. Duruşmada sanık yakınları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye verdiği esas hakkındaki  mütalaasında, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın "Örgüt içindeki  hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım  etme’" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını  istedi.

Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun suç kastının  yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar,oluşturulan tehlikenin  büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık,  mütalaasında, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan  15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

 