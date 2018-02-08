Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye vize serbestisi ile ilgili çalışmasını tamamlayıp AB'ye sundu. Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) taahhüt ettiği vize serbestisinde kalan son kriterlere yönelik çalışma planında "vize serbestisine hazırım" mesajı verdi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın, AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a verdiği vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesinde 7 kritere ilişkin başlıklar bulunuyor.

Buna göre, terörle mücadele yasasının gözden geçirilmesi kriteri kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'inci maddesine "eleştiri amacıyla" ya da "habercilik sınırını aşmayacak" biçimde düşüncenin ifade edilmesinin suç teşkil etmeyeceğine dair ibare eklenecek.

AB STANDARTLARINDA PASAPORTLAR

Çalışma planında, Türkiye'nin 1 Kasım 2016'dan itibaren çiplerinde parmak izi verileri içeren uluslararası pasaportları tedavüle soktuğu anımsatılarak, ikinci nesil e-Pasaportların da nisandan itibaren verilmeye başlanacağı belirtildi.

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddelerinin uygulanması:Türkiye'nin zaten Geri Kabul Anlaşması'ndan kaynaklanan sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirdiği ifade edilen çalışma planında, vize serbestisi verilmesi halinde, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulacağı bildirildi.

AB standartlarında kişisel verilerin korunması:Çalışma planında, Türkiye'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişikliğe olumlu baktığı, bu bağlamda ilgili maddelerin AB yasaları ile uyumlu biçimde gözden geçirileceği ya da değiştirileceği kaydedildi.

Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması: Çalışma planında, Ankara'nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasıyla eş zamanlı olarak, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılmasına hazır olduğu mesajı verildi.

Suç bağlantılı konularda AB ülkeleriyle etkili yasal iş birliği yapılması:Öngörülen yol haritasına göre, Türkiye, "suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili yasal iş birliği yapılması" konusunda AB Komisyonundan yasa teklifi çıkmasını bekliyor. Öte yandan planda, konuya ilişkin AB üyesi ülkelerden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile doğrudan temas kurulmayacağına da işaret edildi.

Yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması: Çalışma planında, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerinin takip edilmesine ilişkin de "Siyasi Etik Kanunu" teklifinin TBMM gündeminde olduğu, Adalet Bakanlığı tarafından da Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasetin finansmanına ilişkin değişikliklerin yapılmasına yönelik hazırlıkların devam ettiği vurgulandı.

Sürecin işleyişi: Türkiye, söz konusu çalışma planı ile taahhüt edilen vize serbestisi için AB tarafından belirlenen 72 kriteri yerine getirmiş olacağını bildirdi.

AB Komisyonunun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması ve öneriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyinde karara bağlanacak. Buna göre, komisyonun önerisi, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde masaya yatırılacak. Değişiklik önergelerinin ardından AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak. AP'den vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu yeniden AB Komisyonunda görüşülecek. Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin öneri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse karar, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT YAPILACAK

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek. Türk vatandaşları turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak.

Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda içinse Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.