Türkiye vize serbestisi ile ilgili çalışmasını tamamlayıp AB'ye sundu. Türkiye, Avrupa  Birliği'nin (AB) taahhüt ettiği vize serbestisinde kalan son kriterlere yönelik  çalışma planında "vize serbestisine hazırım" mesajı verdi. Türkiye'nin AB  Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın, AB Komisyonunun Birinci Başkan  Yardımcısı Frans Timmermans'a verdiği vize serbestisine yönelik çalışma planı  belgesinde 7 kritere ilişkin başlıklar bulunuyor.

 Buna göre, terörle mücadele yasasının gözden geçirilmesi kriteri  kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'inci maddesine "eleştiri amacıyla" ya  da "habercilik sınırını aşmayacak" biçimde düşüncenin ifade edilmesinin suç  teşkil etmeyeceğine dair ibare eklenecek.

AB STANDARTLARINDA PASAPORTLAR 

 Çalışma planında, Türkiye'nin 1 Kasım 2016'dan itibaren çiplerinde  parmak izi verileri içeren uluslararası pasaportları tedavüle soktuğu  anımsatılarak, ikinci nesil e-Pasaportların da nisandan itibaren verilmeye  başlanacağı belirtildi.

 AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddelerinin uygulanması:Türkiye'nin zaten Geri Kabul Anlaşması'ndan kaynaklanan  sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirdiği ifade edilen çalışma planında,  vize serbestisi verilmesi halinde, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın tam olarak  uygulanmasının eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulacağı bildirildi.

AB standartlarında kişisel verilerin korunması:Çalışma planında, Türkiye'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda  değişikliğe olumlu baktığı, bu bağlamda ilgili maddelerin AB yasaları ile uyumlu  biçimde gözden geçirileceği ya da değiştirileceği kaydedildi.

 Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması: Çalışma planında, Ankara'nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki  değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasıyla eş zamanlı  olarak, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel iş birliği anlaşması  yapılmasına hazır olduğu mesajı verildi.

Suç bağlantılı konularda AB ülkeleriyle etkili yasal iş birliği  yapılması:Öngörülen yol haritasına göre, Türkiye, "suç bağlantılı konularda  AB’nin tüm ülkeleriyle etkili yasal iş birliği yapılması" konusunda AB  Komisyonundan yasa teklifi çıkmasını bekliyor. Öte yandan planda, konuya ilişkin  AB üyesi ülkelerden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile doğrudan temas  kurulmayacağına da işaret edildi.

 Yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması: Çalışma planında, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun  (GRECO) tavsiyelerinin takip edilmesine ilişkin de "Siyasi Etik Kanunu"  teklifinin TBMM gündeminde olduğu, Adalet Bakanlığı tarafından da Siyasi Partiler  Kanunu'nda siyasetin finansmanına ilişkin değişikliklerin yapılmasına yönelik  hazırlıkların devam ettiği vurgulandı.

Sürecin işleyişi: Türkiye, söz konusu çalışma planı ile taahhüt edilen vize serbestisi  için AB tarafından belirlenen 72 kriteri yerine getirmiş olacağını bildirdi.

AB Komisyonunun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması ve öneriyi  kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 ülkenin temsil edildiği  AB Konseyinde karara bağlanacak. Buna göre, komisyonun önerisi, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve  İçişleri Komitesinde masaya yatırılacak. Değişiklik önergelerinin ardından AP  Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak. AP'den vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu  yeniden AB Komisyonunda görüşülecek. Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin öneri, parlamentodaki oylamada ve  AB Konseyinde kabul edilirse karar, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak  yürürlüğe girmiş olacak.

HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT YAPILACAK 

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya,  Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda,  İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya,  Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve  Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz  olarak gidebilecek. Türk vatandaşları turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu  ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip  olacak.

 Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan  İngiltere ve İrlanda içinse Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.