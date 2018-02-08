Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.