Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Silopi'de 6 terörist teslim oldu!
08.02.2018 - 13:43 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK tarafından yapılan açıklamada, Silopi'de 6 teröristin teslim olduğu bildirildi.
Etiketler : silopi,haberler,teslim olan teröristler,son dakika,
542248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542248.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER