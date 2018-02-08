Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAEŞ’in kadın teröristleri, geçen hafta terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi’ye mektup yazarak, erkekler gibi savaşmak istediklerini belirtti. İntikam almak ve erkekler gibi ölmek istediklerini öne süren kadınlar, mektupta: “Açıkça ve dikkatleri çekmeden konuşmak istiyoruz. Bizim sorunumuz kız olmamız. Ancak diğer kızlar gibi değiliz ve bizim ilgimiz de onlardan farklı." gibi ifadeler kullandı. Mektuptan bir hafta sonra, Deyr ez Zor’daki DAEŞ’li kadınların çatışmaya girdiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Şimdiye kadar DAEŞ’li kadın teröristlerin ellerine silah aldıkları pek görülmedi. Ancak terör örgütünün gazetesinin Ekim sayısında, kadınların çatışmalara doğrudan katılımının artık zorunlu görüldüğü belirtilmişti.



(Milliyet)