Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da çeşitli semtlerden patlama sesi duyuldu. Polisin yaptığı araştırmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi. Öte yandan konu ile ilgili Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Ankara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir" açıklamasını yaptı.