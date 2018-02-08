Ankara'da çeşitli semtlerden patlama sesi duyuldu. Polisin yaptığı araştırmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi. Öte yandan konu ile ilgili Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Ankara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir" açıklamasını yaptı.
Ankara'daki patlama sesi ile Valilik'ten açıklama geldi
08.02.2018 - 16:46 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Konu ile ilgili Valilik'ten açıklama geldi, işte haberin detayları....
Etiketler : ankara,patlama,haberler,son dakika,
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