Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi ve yasalaştı. 695 sayılı KHK kamu kurum ve kuruluşlarından ihraçları, rütbesi alınan askerleri, kapatılan ve açılan kurumları, ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.