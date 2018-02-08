Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamalarda “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Arslan, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı.