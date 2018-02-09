Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-Devlet Soyağacı sorgulama işlemlerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. E-Devlet, herkesin Soyağacını hizmete sundu. Türkiye'de milyonlarca kullanıcı ise soyağacımı E-Devlet’ten nasıl sorgularım gibi sorulara cevap arıyor. E-Devlet, Soyağacı sorgulama işlemlerini www.turkiye.gov.tr üzerinden hizmete açtı. Sabah saatlerinden Soyağacını öğrenen kullanıcılar, E-Devlet’in hizmete açtığı bu uygulamayı yakın çevresine iletti ve yoğunluğun ardından E-Devlet’in resmî sitesi yoğunluktan dolayı ulaşıma belli bir süre kapandı. Akşama kadar meraklı kullanıcıların Soyağacını sorgulaması; siteye girişte yavaşlamaya sebep oldu. Soyağacını sorgulamak isteyen kullanıcılar ise E-Devlet’e giriş yaparak soyağacının nasıl sorgulanacağını merak içerisinde aradı. İşte E-Devlet Soyağacı sorgulama işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz detaylar…

E-Devlet soyağacı sorgulama yaparken aşağıda görünen ekranlar karşılaşıyorsanız; soyağacınızı sorgulamak için biraz daha beklemeniz gerekmektedir. Zira sizler gibi milyonlarca vatandaş; E-Devlet soyağacı sorgulama işlemlerini merak içerisinde araştırıyor.

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Soyağacı nedir, nasıl sorgulanır?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

Soyağacı uygulaması ile hangi senelere kadar soyağacı çıkarılıyor?

Sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı bulabiliyor.

Soyağacı nasıl öğreniliyor?

Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor. Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor. Soyağacı sorgulamak için e-devlet üzerinden Alt-Üst Soy bilgisi Sorgulama'yı seçmeniz gerekiyor. Soyağacı sorgulamak için e-devlet üzerinden Alt-Üst Soy bilgisi Sorgulama'yı seçmeniz gerekiyor.



