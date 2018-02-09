Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser üzerine araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu. Değer, ağustos ayında ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesinde Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapmak üzere ABD yolculuğuna çıkacak.

DNA ONARACAK

Kızların eğitiminin kendisi için çok önemli olduğuna işaret eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Fulbright'ın Türkiye'de 60 yıldır burslar üzerine faaliyet yürüttüğünü hatırlatarak, "Nobel ödülü almamın ardından Komisyon, bu burslardan birini benim yanımda çalışacak bir öğrenciye vereceklerini söylediler. Ben de olur dedim. Onlar orada 5-6 aylık bir sürede önce kendileri seçim yapıyor. Seçilen öğrencilerin öz geçmişlerini bana gönderdiler. Ben bu öz geçmişleri inceledim. Ona göre karar verdim. Nazlı ile DNA onarımı ve kanseri tedavi etmek için bu onarımın nasıl yapılabileceği üzerine çalışacağız" diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Yuluğ da Değer'in zaman zaman sabah başlayıp gece yarısına kadar çalıştığını belirterek "Bir bilim insanında olması gereken uzun saatler çalışabilme özelliğine sahip bir öğrenci" ifadesini kullandı.

Sancar’la çalışmak benim için gurur

Türk bilim insanı Nazlı Değer, doktora bursunu kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Kuzey Karolina Üniversitesinde, Aziz Sancar ile DNA hasarları ve onarımı üzerine çalışacağını belirten Değer, "Bursu iyi şekilde değerlendirmek ve döndüğümde Türkiye'ye faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Bursu kazandıktan sonra Sancar ile e-posta yoluyla iletişim kurduğunu kaydeden Değer, onun da üniversiteye kabul edildiği için kendisini tebrik ettiğini aktardı.