Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti, kış şartlarından kaynaklanan zorluklar nedeniyle, 2019 Mart ayında yapılması gereken yerel seçim tarihinin değiştirilmesini yeniden tartışmaya açtı. Parti içindeki ağırlıklı görüş “Anayasa değişikliği olmadan seçim tarihinin” değiştirilmesinin söz konusu olmayacağı yönünde.

BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin kötü hava şartları sebebiyle düştüğü 2009 yerel seçimlerinden sonra, seçim tarihinin daha ileri bir tarihe çekilmesi tartışılmış ancak sonuç alınamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kurmayları ile yaptığı toplantıda yerel seçim tarihinin değiştirilmesinin yeniden gündeme geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanının da kış şartları nedeniyle riskli bir kampanya sürecinin yaşandığına yönelik değerlendirmelere hak verdiği belirtildi. Bu konuda, atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda, ağırlıklı olarak bunun için Anayasa değişikliği yapılması gerektiği görüşü ortaya çıkarken, bazı hukukçu milletvekilleri ise yerel seçimlerin Mart yerine Nisan ayında yapılması konusunda “Anayasal bir engel olmayacağını” dile getirdi.



NİSANA ERTELENİR Mİ?

Anayasada ve seçim kanunlarında yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılması, her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak gününün seçimin başlangıç tarihi, aynı yılın Mart ayının son Pazar gününün ise oy verme günü olduğu öngörülüyor. Bazı AK Partililer bu hükümden yola çıkarak, Anayasa’da herhangi bir değişiklik yapmadan YSK’nın seçim başlangıç tarihini 1 Ocak yerine 1 Şubat olarak ilan etmesi durumunda, yerel seçimlerin Nisan ayı sonunda yapılabileceğini savunuyor. AK Parti içinde yapılan bu değerlendirmelerde, her ne şekilde olursa olsun yerel seçim tarihinin değiştirilmesinin Anayasa değişikliğini zorunlu kıldığı görüşü ağırlık kazandı. Bu konuda referandumsuz bir adım atılabilmesi için AK Parti ve MHP’nin işbirliği yapması da yeterli bulunmuyor. AK Parti yönetimi, CHP’den destek gelmesi durumunda her 5 yılda bir Mart ayında yapılan yerel seçim tarihinin Nisan ayına çekilmesi konusunda adım atılabileceğini dile getiriyor. Yerel seçim tarihine ilişkin parti içinde yapılan değerlendirmelere rağmen, muhalefet nezdinde bu konuda bir girişimde bulunulup bulunulmayacağına henüz karar verilmedi.



KASIM 2018 TARTIŞMASI

AK Parti içinde, yerel seçimlerin 2018 Kasım ayına çekilmesi gerektiğine yönelik görüşler de dillendiriliyor. Bu durumda da yine bir Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimlerin erkene çekilmesi fikrine sıcak bakmadığı belirtiliyor.