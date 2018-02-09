Sanık eski polis memuru M.Y, SEGBİS bağlantısıyla yaptığı savunmasında, İstihbarat Daire Başkanlığında görevliyken eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a yönelik bir dinleme gerçekleştirmediğini iddia etti. Baykal’n karşısına “hedef” olarak düşmediğini, dinleseydi de onu tanıyacağını ve böyle bir hukuksuzluk yapmayacağını savunan M.Y, ancak “hedefleri” arasında Nilgün isimli birinin bulunduğunu belirtti. M.Y, Mahkeme Başkanı Bayram Kantık’ın bir sorusu üzerine, “Nilgün, Deniz Baykal’ın sekreteriydi ve o hedefimizdi” diye konuştu. Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in görevden alınmasının ardından dinleme faaliyetlerinin durdurulduğunu öne süren M.Y, personelin de dağıtıldığını söyledi.
FETÖ'cü polisin itirafı: Baykal’ı değil sekreterini dinledik
09.02.2018 - 06:40 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılanmasına davaya devam edildi.
Etiketler : fetö,
542383 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542383.aspx
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